Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin gençlik fotoğrafı olay oldu "kadınlar yıpratmış"

Peki, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia kimdir?

Guido Senia, dünyanın en iyi DJ'lerinin çalıştığı İspanya İbiza'daki Circoloco DC-10 Kulübü'nde DJ'lik yapıyor. Guido Senia, "Il Tre vivere da morto" isimli bir parçaya DJ'lik yaptı.

