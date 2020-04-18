Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin gençlik fotoğrafı olay oldu "kadınlar yıpratmış"
Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia eski halini sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram kullanıcılarından ise yorumlar gecikmedi.
Şeyma Subaşı'yla yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Dj Guido Senia instagram hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı. Takipçilerden ise olay yorumlar gecikmedi.
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Guido Senia'nın Instagram'dan "10 years challenge .." notuyla paylaştığı fotoğraf özeliikle Türk kullanıcıların dikkatini çekti.
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Guido'nun gençlik fotoğrafını gören kullanıcılar ilginç yorumlarda bulundu. Bir takipçisi "Enişte kadınlar seni yıpratmış" derken bir başka kullanıcı ise "10 yıl önce Adanalıymış" yorumunda bulundu.
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Peki, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia kimdir?
Guido Senia, dünyanın en iyi DJ'lerinin çalıştığı İspanya İbiza'daki Circoloco DC-10 Kulübü'nde DJ'lik yapıyor. Guido Senia, "Il Tre vivere da morto" isimli bir parçaya DJ'lik yaptı.
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