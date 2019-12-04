Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia aldatma iddialarını böyle yalanladı

Magagenius isimli magazin sayfasının iddiasına göre İtalyan DJ, Şeyma Subaşı'yı bir Türk kızıyla aldattı. İtalyan DJ Guido Senia'nın Dubai'de S.B. isminde bir Türk kızı ile gece kulübünde sarmaş dolaş eğlendiği anlar sosyal medyada yayıldı.