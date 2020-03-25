Şeyma Subaşı'nın seksi dans videosu tepki çekince hesabını kapattı
Sevgilisi Guido Senia ile evde karantina altında olan Şeyma Subaşı'nın altında yalnızca iç çamaşırı varken çektiği dans videosuna tepkiler çığ gibi olunca hesabını kapattı.
Şeyma Subaşı, karantina günlerinde ne yapacağını bilemez hale geldi. Sevgilisi Guido Senia'nın İtalya'dan Türkiye'ye gelmesiyle bir geceyi hastanede geçirip ardından evde karantina altına alınan ikili, uzun bir süredir evden dışarı çıkamayınca Subaşı, sınırları zorladı.
Evde artık sıkılmaya başlayan Şeyma Subaşı, sosyal medyanın dibini sıyırdı ve TikTok hesabı açtı. Şeyma daha ilk videosuyla sınırları zorladı. İlk TikTok videosu tepkilere yol açtı.
Üzerinde bir sweet altında ise yalnızca iç çamaşırı bulunan Şeyma Subaşı, o haliyle olay bir dans videosuna imza attı.
seymasubasi91 adlı bir TikTok hesabı açan Şeyma Subaşı, olay dansına da şu notu düştü:
''Biliyorum biliyorum, Şeyma Subaşı Tiktok’u kaldırılamaz. Zamanım da olmayacak zaten inşallah. Sadece evde Şeyma halleri işte''