Şeyma Subaşı'nın paylaşımına eski sevgilisi Guido Senia'dan yorum bakın ne yazdı
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'dan dikkat çeken bir yorum geldi. İkili, geçtiğimiz aylarda uzak mesafe ilişki yüzünden ayrıldı.
Şeyma Subaşı, her anını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Subaşı, kızı Melisa Ilıcalı ile fotoğraflarını paylaşarak kızının doğum gününü kutladı.
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Şeyma Subaşı, "Benim güzel kızım iyi ki doğmuş" notuyla kızının onlarca fotoğrafını paylaşan Subaşı'ya yorum ve beğeni yağdı.
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Şeyma Subaşı'nın notuna eski sevgilisi Guido Senia'dan yorum gecikmedi. Senia, Melisa'nın doğum gününü "İyi ki doğdun aşkım" mesajıyla kutladı.
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Guido Senia'nın yorumunu görenler "Eski sevgili takipte" yorumlarında bulundu.
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