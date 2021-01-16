Şeyma Subaşı'nın özelini ifşa etmiş hesabı ortaya çıkmıştı! Davada inkar etti
Acun ılıcalı ile boşandıktan sonra banka hesabı ifşa edilen Şeyma Subaşı'nın davası sürüyor.
2017 yılında Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı dünyaevine girmişti. Fakat mutlulukları uzun süreli olmadı. İkilinin evlilikleri yaklaşık 1 buçuk sene kadar sürdü. Boşanmaları ise magazin gündemine bomba gibi düştü. En çok konuşulan ise Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan aldığı nafaka oldu.
Acun Ilıcalı, ortak bir kızları bulunan Şeyma Subaşı'dan ayrıldıktan sonra 125 bin TL nafaka vermeye başladı. Ilıcalı'nın Subaşı'na bu kadar çok nafaka ödemesine inanmayanlar olunca ise Subaşı'nın banka hesabına dair bilgiler sosyal medyada yayıldı.
Şeyma Subaşı'nın banka hesaplarına ait görüntüleri Funda A. adlı kadın tarafından ifşa edildi. Subaşı, bu olayın ardından ise mahkemeye başvurdu.
Hakim karşısına çıkan Funda A. 'Hesap bilgilerine meraktan baktım ama asla kimseyle bu bilgiyi paylaşmadım' sözleri ile kendini savundu.