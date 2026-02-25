BIST 13.807
DOLAR 43,87
EURO 51,75
ALTIN 7.311,61

Şeyma Subaşı'nın muhteşem manzalı evine beğeni yağdı...

|
Şeyma Subaşı'nın muhteşem manzalı evine beğeni yağdı...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor. Subaşı bu defa evinin manzarasını gösterdi.

Şeyma Subaşı'nın muhteşem manzalı evine beğeni yağdı... - Resim: 1

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı çıkan Şeyma Subaşı, gözaltı kararından günler sonra Türkiye'ye dönmüştü.

16
Şeyma Subaşı'nın muhteşem manzalı evine beğeni yağdı... - Resim: 2

Gözaltına alındıktan sonra test için numuneler veren Şubaşı, tövbe sürecine girmiş ve dini paylaşımlarıyla da dikkat çekmişti.

26
Şeyma Subaşı'nın muhteşem manzalı evine beğeni yağdı... - Resim: 3

EVİNDEN PAYLAŞIM GELDİ

Türkiye'deki yaşamının keyfini çıkaran ve kızıyla ailesine odaklanan Şeyma Subaşı, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

36
Şeyma Subaşı'nın muhteşem manzalı evine beğeni yağdı... - Resim: 4

ŞEYMA'NIN MANZARASI

Geçtiğimiz günlerde kızı Melisa ile çektiği videolarla gündem olan ünlü fenomen, son olarak evinden paylaşım yaptı. Evinin manzarasını yayınlayan ünlü isme yorum yağdı. Takipçileri Subaşı'nın evinin manzarasına bayıldı.

46