Şeyma Subaşı'nın Mısırlı aşkıyla ilgili gerçekler ortaya çıktı: Sadece din adamlarına...
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder aşkı Mohammed Alsalouissi ile ilgili ortaya çıkan gerçekler herkesi hayrete düşürdü.
Şeyma Subaşı’nın evlenmeye hazırlandığı Mohammed Alsaloussi ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar şaşkınlık yaratırken, Subaşı sosyal medyada yazılanları affetmeyip geçtiğimiz günlerde soluğu savcılıkta almıştı.
Mısırlı gazeteci Amer Fouad, geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'na evlilik teklif eden ve 'evet' yanıtını alan Mohammed Alsaloussi hakkında Günaydın'dan Sonat Bahar'a çarpıcı açıklamalar yaptı.
Yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak Mohammed Alsaloussi ismini hiç duymadığını ve bu ülkede adından söz edilen bir iş adamı da olmadığını belirten Amer Fouad, Şeyma'nın sevgilisi hakkında, "milyarder falan olamaz" yorumunda bulundu.
Mısırlı gazeteci, Mohammed Alsaloussi hakkında şunları şöyledi:
1- Milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin Mısır kaynaklı haberlerde adı bile geçmiyor. Arap medyasındaki küçük haberler, Türk medyasının çevirisi niteliğinde. O da "ünlü bir televizyoncunun eski karısıyla evlenen Mısırlı" şeklinde...