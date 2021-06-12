Şeyma Subaşı'nın Mısırlı aşkıyla ilgili gerçekler ortaya çıktı: Sadece din adamlarına...

Yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak Mohammed Alsaloussi ismini hiç duymadığını ve bu ülkede adından söz edilen bir iş adamı da olmadığını belirten Amer Fouad, Şeyma'nın sevgilisi hakkında, "milyarder falan olamaz" yorumunda bulundu.