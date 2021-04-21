Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisinden bomba yorum bakın neler yazdı
Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi, yaptığı yorumla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Son günlerde Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin uçak kapatmasıyla dillerden düşmeyen Şeyma Subaşı yine sevgilisi sayesinde adından söz ettirdi. Subaşı'nın 'Hayalim' dediği tatil Bali dönüşü Instagram'a yazdıklarına sevgilisi kayıtsız kalamadı.
Subaşı, sevgilisiyle beraber çekildiği bu fotoğrafın altına şunları yazdı:
"Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim ama her şeyden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. İyi bir insan olmamı tavsiye ettiler.''
''Tanrı bana en iyisini verdi. Seni çok seviyorum Meedo! 'Harika bir adam nasıl olmalı?' diye bir kitap yazmalısın."
Mohammed Alsaloussi tüm yorumlardan sonra sevgilisinin fotoğrafının altına verdiği yanıtla olay oldu. Subaşı'nın sevgilisi fotoğrafa şu yorumu yaptı:
"Normalde hiç yorum yapmam ama bu sefer seni herkesten daha iyi tanıdığımı söylemeliyim ve sen gerçekten tanıştığım en tatlı, en kibar, sevgi dolu insansın ve bu yüzden seni seviyorum.''