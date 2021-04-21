Mohammed Alsaloussi tüm yorumlardan sonra sevgilisinin fotoğrafının altına verdiği yanıtla olay oldu. Subaşı'nın sevgilisi fotoğrafa şu yorumu yaptı:

"Normalde hiç yorum yapmam ama bu sefer seni herkesten daha iyi tanıdığımı söylemeliyim ve sen gerçekten tanıştığım en tatlı, en kibar, sevgi dolu insansın ve bu yüzden seni seviyorum.''