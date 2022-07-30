Şeyma Subaşı'nın Meedo ile neden barıştığı belli oldu! Olay iddia...

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Milyarder Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Şeyma Subaşı, birliktelik süresinde hamile kalmış ve çocuğunu düşürmüştü. Daha sonra Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarla yeniden barıştıklarını duyurmuştu. İkilinin barışma sebepleri ile ilgili ortaya atılan iddia gündemi adeta sarstı. İddiaya göre Şeyma Subaşı yeniden hamile.