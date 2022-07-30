Şeyma Subaşı'nın Meedo ile neden barıştığı belli oldu! Olay iddia...
Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıktan sonra yeniden barışma kararı almıştı. Subaşı'nın Mısırlı Milyarder Meedo ile barışma sebebi ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Milyarder Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Şeyma Subaşı, birliktelik süresinde hamile kalmış ve çocuğunu düşürmüştü. Daha sonra Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarla yeniden barıştıklarını duyurmuştu. İkilinin barışma sebepleri ile ilgili ortaya atılan iddia gündemi adeta sarstı. İddiaya göre Şeyma Subaşı yeniden hamile.
Şeyma Subaşı'nın hamilelik iddiası sonrası Mohammed Alsaloussi ile barışması ile ilgili sosyal medyada "Acun Ilıcalı'ya uyguladığı taktik" şeklinde yorumlar geldi.
Evlilik hazırlığındayken ayrıldığı sevgilisi Meedo ile tekrar birleştiği öğrenilen Şeyma Subaşı hakkında bir iddia ortaya atıldı.
Acun Ilıcalı ile olan ilişkisiyle adını duyuran ve daha sonra evlenip boşanan Şeyma Subaşı'nın aşk hayatı oldukça hareketliydi.