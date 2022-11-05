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Şeyma Subaşı'nın Medoo ile ikinci kez evlilik telaşı! Davetiyesi bile hazır!

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Şeyma Subaşı'nın Medoo ile ikinci kez evlilik telaşı! Davetiyesi bile hazır!

Şeyma Subaşı ile ikinci kez barıştığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ikinci kez evlilik kararı aldı. Daha önce evlilik geçmeden ayrılan ikili bu kez davetiyeye kadar hazırlık yaptı. Sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaşan Subaşı, "Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum" diye yazdı.

Şeyma Subaşı'nın Medoo ile ikinci kez evlilik telaşı! Davetiyesi bile hazır!

Daha önce Acun Ilıcalı ile evlenen ve bu evliliğinden bir kızı bulunan Şeyma Subaşı, uzun bir süre Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşadı. Evlilik hazırlıkları yapan ünlü çift, düğüne sayılı günler kala ayrılık kararı almıştı. 

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Şeyma Subaşı'nın Medoo ile ikinci kez evlilik telaşı! Davetiyesi bile hazır!

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şans veren çift, bir kez daha evlilik hazırlıklarına başladı.

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Şeyma Subaşı'nın Medoo ile ikinci kez evlilik telaşı! Davetiyesi bile hazır!

İkinci kez düğün hazırlıklarına başlayan çift, yaşadıkları mutlulukları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. 

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Şeyma Subaşı'nın Medoo ile ikinci kez evlilik telaşı! Davetiyesi bile hazır!

Davetiyesi hazır

Instagram hesabından düğün davetiyesini yayınlayan Şeyma Subaşı, "Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım" notunu yazdı.

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