Şeyma Subaşı'nın Medoo ile ikinci kez evlilik telaşı! Davetiyesi bile hazır!
Şeyma Subaşı ile ikinci kez barıştığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ikinci kez evlilik kararı aldı. Daha önce evlilik geçmeden ayrılan ikili bu kez davetiyeye kadar hazırlık yaptı. Sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaşan Subaşı, "Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum" diye yazdı.
Daha önce Acun Ilıcalı ile evlenen ve bu evliliğinden bir kızı bulunan Şeyma Subaşı, uzun bir süre Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşadı. Evlilik hazırlıkları yapan ünlü çift, düğüne sayılı günler kala ayrılık kararı almıştı.
Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şans veren çift, bir kez daha evlilik hazırlıklarına başladı.
İkinci kez düğün hazırlıklarına başlayan çift, yaşadıkları mutlulukları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Davetiyesi hazır
Instagram hesabından düğün davetiyesini yayınlayan Şeyma Subaşı, "Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım" notunu yazdı.