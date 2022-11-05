Şeyma Subaşı'nın Medoo ile ikinci kez evlilik telaşı! Davetiyesi bile hazır!

Daha önce Acun Ilıcalı ile evlenen ve bu evliliğinden bir kızı bulunan Şeyma Subaşı, uzun bir süre Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşadı. Evlilik hazırlıkları yapan ünlü çift, düğüne sayılı günler kala ayrılık kararı almıştı.