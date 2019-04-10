Şeyma Subaşı'nın kızı anne demiş! Zeynep Ilıcalı'dan açıklama geldi
Acun Ilıcalı'nın boşandığı ikinci karısı Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'nın Acun Ilıcalı'nın ilk eşi eski eşi Zeynep Ilıcalı'ya anne dediği iddia edilince açıklama geldi.
Acun Ilıcalı'nın 2016 yılında boşandığı eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Yasemin ve Şeyma Subaşı'ndan olan kızı Melisa ile birlikte Miami'ye gittiği ve Melisa'nın Zeynep Yılmaz'a anne dediği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Şeyma Subaşı'nın Melisa'yı Zeynep Yılmaz'dan kıskandığı yönündeki haberlerin ardından iki cepheden de peş peşe açıklamalar geldi.
Instagram hesabının hikaye bölümünden bir açıklama yapan Zeynep Yılmaz, "Melisa'nın bana anne diye hitap ettiği kesinlikle doğru değildir. Melisa'nın kardeşleri ile vakit geçirmesi son derece doğaldır. Herkesten konunun çocuklarla ilgili olduğunu göz önünde bulundurularak gereken hassasiyeti göstermesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
Şeyma Subaşı da konuyla ilgili, "Melisa'nın kardeşleriyle vakit geçirmesini her zaman destekliyorum. Kardeşlerin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu en iyi ben biliyorum. Melisa'nın kardeşlerinin annesiyle dolayısı ile beraber olması benim için sorun teşkil etmiyor. Kızımız için gösterdiğimiz bu kadar iyi niyetli bir yaklaşımı yalan ve kötü bir habere dönüştürmeyelim lütfen." mesajını yayınladı.