Şeyma Subaşı'nın kitabındaki 'tuz ruhu' skandalına yayınevi açıklama yaptı
Şeyma Subaşı'nın kendi hayatını anlattığı ''Sadece Şeyma'' adlı kitaptaki skandal 'tuz ruhu' tavsiyesinin ardından yayınevi açıklama yaptı.
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra kitap çıkaran Şeyma Subaşı, kendi hayatına dair kesitler paylaştığı kitabındaki bazı bölümler sosyal medyada çok konulmuştu fakat son olarak ortaya çıkan ayrıntı herkesi şoke etmişti.
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Kitabın “Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” başlıklı kısmında yer alan ifadeler gündeme bomba gibi düşmüştü. “Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” bölümünde “hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma" tavsiyesinde bulunuldu.
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Hyaluronik asit cilt bakımı için kullanılırken, hidroklorik asit ise halk arasında “tuz ruhu” olarak bilinen ev temizliğinde kullanılan zehirli bir asittir.
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Yani okuyucuya cilt bakımı için "tuz ruhu" önerildi. Hidroklorik asitin "hidrolik asit" olarak yanlış yazılması da dikkatlerden kaçmadı.
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