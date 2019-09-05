Şeyma Subaşı'nın kitabındaki hata başını yaktı hakkında soruşturma açıldı

Şeyma Subaşı'yı anlatan Sadece Şeyma kitabında hidroklorik asit ile hyaluronik asit kelimelerinin yanlış kullanımı sosyal medyada alay konusu oldu. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; şimdi de bir okur, Subaşı'yı savcılığa şikayet etti.