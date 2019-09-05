Şeyma Subaşı'nın kitabındaki hata başını yaktı hakkında soruşturma açıldı
Şeyma Subaşı'nın hikayesini anlatan 'Sadece Şeyma' kitabını okuyan bir okur savcılığa şikayette bulundu. Suç duyurusunda, "Kitapta cilt ve güzellik için tuz ruhu öneriliyor" denildi. Şeyma Subaşı, savcılıkta 1 saat dil döktü.
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra kendi hayatına yön vermeye başlayan ve bu doğrultuda yeni bir kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nın başı bu aralar dertte.
Şeyma Subaşı'yı anlatan Sadece Şeyma kitabında hidroklorik asit ile hyaluronik asit kelimelerinin yanlış kullanımı sosyal medyada alay konusu oldu. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; şimdi de bir okur, Subaşı'yı savcılığa şikayet etti.
"Kitapta cilt için tuz ruhu tavsiye ediliyor'': Savcılığa yapılan şikayette, "Kitapta cilt için tuz ruhu tavsiye ediliyor. İnsanlar yanlış yönlendiriliyor" denildi.
''Basımevinin hatası'': Savcılık, ihbar nedeniyle Subaşı'nın ifadeye çağırdı. Subaşı durumun yayınevinin bir hatası olduğunu dile getirdi. Subaşı şu ifadeleri kullandı: "Kitapta basımevinin hatası nedeniyle hidroklorik asit (Tuz ruhu) yazılmış ve durum gözden kaçmıştır. Suç işleme kastım yoktur"