Şeyma Subaşı'nın 'İngilizce Kuran-ı Kerim' paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla gündemde olan Şeyma Subaşı, Kuran-ı Kerim'in İngilizce tefsirini okuduğuna dair bir paylaşım yaptı. Şeyma' Subaşının bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.
Sosyal medyada özel hayatını sıklıkla paylaşmasıyla ses getiren Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Son olarak Dubai’de tatil yapan sonrasında ise sevgilisiyle öpüştüğü anları Instagram hesabından paylaşarak olay yaratan Şeyma Subaşı, bu sefer Kuran-ı Kerim paylaşımıyla gündem oldu. Şeyma'nın bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Kimisi, "Bu paylaşımla gençlere güzel örnek oldun" dedi. Kimisi de, "Böyle şeyler paylaşılmaz. Gösterişe giriyor" dedi.
İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımları...
Şeyma Subaşı, Kuran-ı Kerim’i hamile olduğu dönemde Türkçe olarak okuduğunu, esasında İngilizce okurken anlamakta zorluk çektiğini o yüzden sıklıkla Türkçe’sine baktığını dile getirdi.