Şeyma Subaşı'nın 'İngilizce Kuran-ı Kerim' paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyal medyada özel hayatını sıklıkla paylaşmasıyla ses getiren Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Son olarak Dubai’de tatil yapan sonrasında ise sevgilisiyle öpüştüğü anları Instagram hesabından paylaşarak olay yaratan Şeyma Subaşı, bu sefer Kuran-ı Kerim paylaşımıyla gündem oldu. Şeyma'nın bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Kimisi, "Bu paylaşımla gençlere güzel örnek oldun" dedi. Kimisi de, "Böyle şeyler paylaşılmaz. Gösterişe giriyor" dedi.