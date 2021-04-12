Şimdilerde Mısırlı milyarder ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın bir önceki sevgilisi İtalyan DJ Gudio Türk kızlarından vazgeçemedi. Subaşı ile ayrıldıktan sonra ortalarda gözükmeyen Guido Senia, Instagram'daki yorumlarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.