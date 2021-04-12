Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'dan Melisa Döngel'e bomba yorum
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, Sen Çal Kapımı yıldızının bikinili pozlarına yorum yaptı.
Şimdilerde Mısırlı milyarder ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın bir önceki sevgilisi İtalyan DJ Gudio Türk kızlarından vazgeçemedi. Subaşı ile ayrıldıktan sonra ortalarda gözükmeyen Guido Senia, Instagram'daki yorumlarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisiyle yıldızı parlayan Melisa Döngel'in Instagram hesabından yayınladığı pozlarla ünü Türkiye sınırlarını aştı. Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla adını duyuran DJ Guido Senia, Melisa Döngel'i radarına aldı.
21 yaşındaki Döngel, oyunculuk sektöründeki başarısının yanı sıra sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Instagram'da 2,2 milyon takipçisi bulunan genç oyuncu, her anını da sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.