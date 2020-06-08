Şeyma Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayı ifşa etmişti
Şeyma Subaşı'nın banka hesap hareketlerini ifşa ederek Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayı ifşa eden bankacı yandı
Acun Ilıcalı'nın 2017 yılında hayatını birleştirdiği 2018 yılında ise tek celsede boşandığı Şeyma Subaşı'na ödediği nafaka, duyanların ağzını açık bıraktı. Hatta Ilıcalı'nın Şubaşı'na 125 bin TL ödediğine inanamayan bir banka çalışanı Şeyma Subaşı'nın banka hesabını girerek nafaka parasını ifşa etti.
Banka çalışanı, sosyal medyada Subaşı'nın özel bir bankada bulunan hesabının ekran görüntüleri 'Ilıcalı'dan gelen 125 bin liralık nafakanın görüntüleri' adı altında da paylaştı. Banka hemen inceleme başlattı.
Fotoğrafın, 2 Ocak'ta bankaya ait olarak kullanılan özel bir platformdan çekildiği, platformda oturum açan kişinin de kredi izleme ve analiz bölümünde çalışan Fulya A. olduğu belirlendi. Subaşı'ya ait varlık listesinin görüntülemesini yapma işinin Fulya A.'nın işi gereği olmadığı anlaşıldı.
Fulya A., Subaşı'nın hesap hareketlerini görüntülediğini, üzerinde adı yazılı olan görüntüyü kendisinin çekip çekmediğini hatırlamadığını, kimseye göndermediğini, bankanın istifa etmesini istemesi üzerine iş akdini sonlandırdığını beyan etti.