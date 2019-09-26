Şeyma Subaşı'nın bornozlu çıplak pozu olay! Acun'dan sonra Guido Senia ile de ayrıldı
Acun Ilıcalı'dan boşanıp İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, DJ sevgilisinden de ayrıldı bornozlu pozuyla olay oldu.
Acun Ilıcalı ile 15 ay evli kalmanın ardından sürpriz bir kararla boşanan Şeyma Subaşı, ayrılığın ardından İtalyan DJ Guido Senia ile de geçtiğimiz günlerde ayrılmış, ikili birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmelerine rağmen fotoğrafları kaldırmamışlardı.
Guido Senia ile de ayrıldıktan sonra Paris'te soluğu alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Subaşı, Paris'te kaldığı otelin balkonunda çıplak bir halde giydiği bornozuyla fotoğrafını Instagram hesabına yükledi ve dekoltesiyle ayrı bornozlu fotoğrafıyla ayrı konuşuldu.
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Gudio Senia uğruna geçtiğimiz günlerde italyanca öğrenmeye başlayacağını duyurmuş, hatta italyanca öğrenmek için takipçilerinden yardım istemişti.