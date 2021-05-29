Şeyma Subaşı'nın bebeği göründü eliyle karnını gizlese de saklayamadı

Ardından ise evlilik hazırlıkları hız kazandı.Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, Mohammed Alsaloussi ile düğünlerine katılacak misafirler için davetiye listesi yaptıklarını ve çok heyecanlı olduğunu açıkladı.