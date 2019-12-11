Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan aldığı nafaka yetmiyor mu? Acun itirafları olay!

Acun Ilıcalı ile 10 senelik bir birlikteliği olmasına rağmen bir sene evli kalan Şeyma Subaşı, 125 bin TL nafaka almasıyla olay olmuştu. Son YouTube videosunda hayranlarından gelen soruları cevaplayan Subaşı, "Nafaka yetmiyor mu? Tek gelirin nafaka mı?" sorusuna da cevap verdi: