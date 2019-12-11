Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan aldığı nafaka yetmiyor mu? Acun itirafları olay!
YouTube videosuyla sosyal medyanın gündemine oturan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan aldığı nafaka ve geliri hakkında bomba itiraflar yaptı.
Kafesine haciz geldiği iddialarıyla beraber YouTube kanalı açarak kendisine yeni gelir kaynağı yaratan Şeyma Subaşı, son videosuyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Bebek'te geçtiğimiz sene açtığı kafesinin kapanması ve namaz açıklamalarının ardından Acun Ilıcalı'dan aldığı nafaka ile gündeme geldi.
Acun Ilıcalı ile 10 senelik bir birlikteliği olmasına rağmen bir sene evli kalan Şeyma Subaşı, 125 bin TL nafaka almasıyla olay olmuştu. Son YouTube videosunda hayranlarından gelen soruları cevaplayan Subaşı, "Nafaka yetmiyor mu? Tek gelirin nafaka mı?" sorusuna da cevap verdi:
"10 senedir beraber olduğum bir adamdan, 6 senedir de ortak çocuğumuz olan bir adamdan nafaka alıyorum.''
''18 yaşından 28 yaşına kadar en muhteşem yaşlarımı bir adama adamış, sonuçta ilişkisi yürümemiş biriyim."