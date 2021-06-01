Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu ikinci kez anne olmuştu
Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl, ayağını incitmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Son sağlık durumunu paylaştı.
Evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl'dan üzen haber geldi. Kısa bir süre önce doğum yapan ve ikinci çocuğunu kucağına alan Açıl'ın ayağını incittiği ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Sol ayağının alçıya alınması nedeniyle bastonla yürüyen Açıl, fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Açıl, ayrıca Instagram'ın hikaye bölümüne, "Ayak alçıda olsa da her zaman hazırım.... Eee nereye gidiyoruz?" diye yazdı.
Açıl'a onlarca geçmiş olsun mesajı yağdı. Şeyma Subaşı, ablasına üzgün ve kalp emojisi gönderdi.