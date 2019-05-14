Şeyma Subaşı'ndan uzun bir aradan sonra Acun Ilıcalı paylaşımı
Kasım ayında sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı'ndan uzun bir aradan sonra Acun Ilıcalı paylaşımı geldi.
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile çok konuşulan boşanmalarının ardından İtalyan DJ Guido Senia ile bir ilişkiye başlamış ve her fırsatta ne kadar mutlu olduğuna dair paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti. Subaşı'ndan uzun bir aradan sonra gelen Acun Ilıcalı paylaşımı ise şaşırttı.
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı’nın taraftarı olduğu Fenerbahçe için düzenlediği bağış maratonunun yayınladığı sırada kızı Melisa’nın babasına televizyondan öpücük gönderdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kızının TV'de gördüğü babasını kucaklarken görüntüsünü Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Subaşı, Melisa'ya "Seni yerim ben" derken görülüyor.
Subaşı, son zamanlarda çıkaracağı kitabıyla da dikkatleri üzerine çekti. Kitabının isminin 'Şeyma' olacağını duyurmuştu.