Şeyma Subaşı'ndan uzun bir aradan sonra Acun Ilıcalı paylaşımı

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile çok konuşulan boşanmalarının ardından İtalyan DJ Guido Senia ile bir ilişkiye başlamış ve her fırsatta ne kadar mutlu olduğuna dair paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti. Subaşı'ndan uzun bir aradan sonra gelen Acun Ilıcalı paylaşımı ise şaşırttı.