Şeyma Subaşı'ndan atak! Dava açıyor

Şeyma Subaşı'ndan atak! Dava açıyor

MHP’li Hüseyin Sözlü’nün, Şeyma Subaşı benzetmesi tepkiyle karşılandı. Şeyma Subaşı, Hüseyin Sözlü'ye dava açılıyor.

Şeyma Subaşı'ndan atak! Dava açıyor - Sayfa 1

Şeyma Subaşı, Hüseyin Sözlü’nün Twitter üzerinden yaptığı paylaşım üzerine harekete geçti. Subaşı’nın avukatı Emek Emre, ''Bu paylaşımın kadına karşı şiddet içerdiğini ve hakaret suçu teşkil ettiğini belirterek yasal yollara başvuracaklarını'' söyledi.

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Şeyma Subaşı'ndan atak! Dava açıyor - Sayfa 2

Hüseyin Sözlü'nün Twitter hesabı üzerinden Şeyma Subaşı'nı hedef alan paylaşımının ardından Subaşı'nın avukatından açıklama geldi.

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Şeyma Subaşı'ndan atak! Dava açıyor - Sayfa 3

Avukat Emre, yaptığı açıklamada, 'Hüseyin Sözlü'nün müvekkilim Şeyma Subaşı hakkında yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı üzerine bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.

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Şeyma Subaşı'ndan atak! Dava açıyor - Sayfa 4

Önemle ve özellikle belirtmek isteriz ki, ilgili kişinin bu hareketleri, ülkemizin kanayan yarası olan kadına şiddet ve kadını hor görmenin açık bir uzantısıdır. 

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