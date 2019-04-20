Şeyma Subaşı'ndan atak! Dava açıyor
MHP’li Hüseyin Sözlü’nün, Şeyma Subaşı benzetmesi tepkiyle karşılandı. Şeyma Subaşı, Hüseyin Sözlü'ye dava açılıyor.
Şeyma Subaşı, Hüseyin Sözlü’nün Twitter üzerinden yaptığı paylaşım üzerine harekete geçti. Subaşı’nın avukatı Emek Emre, ''Bu paylaşımın kadına karşı şiddet içerdiğini ve hakaret suçu teşkil ettiğini belirterek yasal yollara başvuracaklarını'' söyledi.
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Hüseyin Sözlü'nün Twitter hesabı üzerinden Şeyma Subaşı'nı hedef alan paylaşımının ardından Subaşı'nın avukatından açıklama geldi.
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Avukat Emre, yaptığı açıklamada, 'Hüseyin Sözlü'nün müvekkilim Şeyma Subaşı hakkında yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı üzerine bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.
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Önemle ve özellikle belirtmek isteriz ki, ilgili kişinin bu hareketleri, ülkemizin kanayan yarası olan kadına şiddet ve kadını hor görmenin açık bir uzantısıdır.
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