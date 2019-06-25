Şeyma Subaşı'dan yıllar sonra gelen bomba Acun Ilıcalı itirafı!
Acun Ilıcalı ile evliliğini sonlandırdıktan sonra DJ Guido ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, yeni çıkardığı kitabındaki ifadelerle adından söz ettirmeyi başardı.
Şeyma Subaşı, yeni çıkardığı kitabındaki ifadelerle adından söz ettirmeyi başardı. Subaşı, Ilıcalı için, "Keşke aynı yaşta olabilseydik diye dua ettiğim geceyi hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı ile olan evliliğini bitirdikten sonra yaşantısında çok büyük bir değişikliğe gitmeyen Şeyma Subaşı, çıktığı yurtdışı seyahatleri ve renkli hayatıyla magazin sayfalarında kendisine yer bulmayı başarıyor. Ayrıldıktan sadece birkaç ay sonra DJ Guido ile ilişki yaşamaya başlayan Subaşı bu süre zarfında gelen kitap teklifine hayır demedi ve 'Sadece Şeyma' adlı bir kitap çıkardı.
'Keşke aynı yaşta olabilseydik'
Sadece Şeyma'nın satışa çıkmasının ardından herkes içinde genç kadının hayatına dair ne tür detaylar olacağını sorgularken Şeyma'nın eski eşi Acun Ilıcalı'nın adını kullanmadan bahsetmesi de dikkat çekti.
"Yalnızdım. Fiziken ve psikolojik olarak çok yalnız" diyen Subaşı, yaşadığı sıkıntılı günleri şöyle anlattı: "Keşke aynı yaşta olabilseydik diye dua ettiğim geceyi hatırlıyorum. Hani her şeyin sonuna gelmiş gibi hissedersiniz ya. İşte tam o kara delik. Badem gözlü kızım sayesinde o delikten çıktım. Bazı hatalara düşsek de sonunda özgür bıraktık birbirimizi. İyi ki de yapmışız."