Şeyma Subaşı'dan yıllar sonra gelen bomba Acun Ilıcalı itirafı!

"Yalnızdım. Fiziken ve psikolojik olarak çok yalnız" diyen Subaşı, yaşadığı sıkıntılı günleri şöyle anlattı: "Keşke aynı yaşta olabilseydik diye dua ettiğim geceyi hatırlıyorum. Hani her şeyin sonuna gelmiş gibi hissedersiniz ya. İşte tam o kara delik. Badem gözlü kızım sayesinde o delikten çıktım. Bazı hatalara düşsek de sonunda özgür bıraktık birbirimizi. İyi ki de yapmışız."