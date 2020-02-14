Şeyma Subaşı'dan Türk dostlarını kızdıracak açıklama 'Dedikodu yapmıyorlar'
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Hazal Filiz Küçükköse'in doğum gününde ortaya çıktı. Bir yandan kestane yeyip bir yandan röportaj veren Şeyma Subaşı, Türk dostlarını kızdıracak açıklamalara imza attı.
Son olarak sosyal medya hesabı Instagram'da yayımladığı dans videolarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin doğum günü kutlamasından çıkarken görüntülendi. Dans videoları hakkında açıklama yapan Subaşı, şunları söyledi:
"Ben iyi dans etmiyorum ama iyi ritim yakalıyorum diye düşünüyorum."
Sık sık yurt dışında olan Şeyma Subaşı, gazetecilerin, "Türk dostlarınız mı, yoksa yabancı dostlarınız mı?" sorusuna da çarpıcı bir yanıt verdi.
Subaşı, "Yabancı arkadaşlarım ile daha iyi anlaşıyorum. Onlar daha pozitif ve daha samimi güzel enerji veriyorlar. Dedikodu ve drama yapmıyorlar" diyerek Türk dostlarına adeta taş attı.
Peki, Şeyma Subaşı kimdir?
Şeyma Subaşı, Samsun'da 2 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya geldi. 1.74 cm uzunluğunda olan ve 50 kilogram ağırlığında olan Subaşı, 2008 yılında Miss Turkey yarışması ile şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı.