Şeyma Subaşı'dan olay Acun Ilıcalı itirafları Burcu Esmersoy ile bakın neden küsmüş
Şeyma Subaşı, YouTube kanalından gelen soruları cevaplamaya devam ederken Acun Ilıcalı ile ilgili olay itiraflarda bulundu, Burcu Esmersoy ile neden küstüğünü de anlattı.
Son zamanlarda Bebek'teki kafesinde işlerinin iyi gitmediği iddia edilen Şeyma Subaşı, kepenk indirdiğini yeni kazanç sağlamak amacıyla açtığı YouTube kanalında itiraf etmişti. Kanalında özel hayatına dair soruları cevapladığı videosunda namaz ve Acun Ilıcalı itiraflarıyla çok konuşulan Subaşı, yeni videosunu da yayımladı.
Subaşı'nın yeni videosu ise resmen gıybet kazanı. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve Burcu Esmersoy ile vakti zamanında çok yakın arkadaş olan Subaşı, aralarının neden açıldığını anlattı. Ayrıca Subaşı'nın ''Bir koca ve 3 tane çocuk istiyorum'' sözleri de çok tartışılacak gibi duruyor.
İşte Şeyma Subaşı'nın o açıklamaları...
Yeniden evlenmeyi düşünür müsün?: ''Yengeç burcuyum. Her ortamdan kendimi çıkarmayı biliyorum. 18 yaşıma kadar her sabah kahvaltısını ailesiyle beraber eden, her akşam babasından önce eve gelen bir kızdım.''
''Bir koca ve 3 tane çocuk istiyorum. Evimde oturmak, istediğim zaman onunla partilemek ama sabah kahvaltı ve akşam yemeğini beraber yemek istiyorum.''