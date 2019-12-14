Şeyma Subaşı'dan olay Acun Ilıcalı itirafları Burcu Esmersoy ile bakın neden küsmüş

Subaşı'nın yeni videosu ise resmen gıybet kazanı. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve Burcu Esmersoy ile vakti zamanında çok yakın arkadaş olan Subaşı, aralarının neden açıldığını anlattı. Ayrıca Subaşı'nın ''Bir koca ve 3 tane çocuk istiyorum'' sözleri de çok tartışılacak gibi duruyor.

İşte Şeyma Subaşı'nın o açıklamaları...