Şeyma Subaşı'dan Instagram'ı sallayan bikinili pozlar.... 'Şimdiye kadarki favorim'

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum tatiline devam eden Şeyma Subaşı'dan yeni fotoğraflar geldi. Bikinili pozlarını paylaşan Subaşı, fotoğraflarına "Şimdiye kadarki favori bikinim" notunu düştü. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barışan Şeyma Subaşı, 3 aydır süren Ibiza tatilinin ardından soluğu Türkiye'de almıştı. Subaşı ile Bodrum'a giden bonkör sevgili, lüks bir otelde günlüğü 3 bin 800 Euro'ya (yaklaşık 38 bin lira) villa kiralamıştı.