Şeyma Subaşı yine Türk basınını hedef aldı Seren Serengil demediğini bırakmadı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda magazin basınını hedef alan Şeyma Subaşı, şunları söyledi:

"Bir cevap vermemem lazım ama her şeyi bildiğini sanan ancak bir şey bilmeyen basın bunu hak ediyor. Eğer yüzüğün fiyatını dolar olarak yazsaydınız belki bir tık yaklaşırdınız, ayrıca o söylediğiniz marka da değil.''