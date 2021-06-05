Şeyma Subaşı yine Türk basınını hedef aldı Seren Serengil demediğini bırakmadı
Mısırlı milyarder Mohammed Alsalouissi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, Türk basınını hedef aldı. Seren Seregil de Subaşı'na demediğini bırakmadı.
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde mısırlı milyarder sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Türkiye basınında gündem olan Subaşı, tektaş yüzüğü hakkında çıkan marka ve fiyat haberlerine sitem ederek basın mensuplarına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda magazin basınını hedef alan Şeyma Subaşı, şunları söyledi:
"Bir cevap vermemem lazım ama her şeyi bildiğini sanan ancak bir şey bilmeyen basın bunu hak ediyor. Eğer yüzüğün fiyatını dolar olarak yazsaydınız belki bir tık yaklaşırdınız, ayrıca o söylediğiniz marka da değil.''
''Harry Winston hadi şimdi doğru fiyatı bulup yazmaya çalışın. Ah pardon ne kadar temiz olduğuna ve kaç karat olduğundan da emin olun.''
''Hani siz daha iyi bilirsiniz sonuçta benim hakkımda her şeyi. Hadi bakalım yeni rakam bekliyorum."