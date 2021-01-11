Şeyma Subaşı yeni sevgilisinin adını açık etti hem de sarmaş dolaş pozla

Son olarak İtalyan DJ Guido Senia ile bir ilişkisi olan Subaşı, farklı ülkelerde olmalarından dolayı mesafe yüzünden ayrıldıklarını söylemişti. Geçtiğimiz eylül ayında ilişkisini sonlandıran Subaşı, yeni aşkı için ise pek de beklemedi.