Şeyma Subaşı yeni sevgilisinin adını açık etti hem de sarmaş dolaş pozla
Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş bir fotoğrafını paylaştı. Subaşı, bu kez adını da açık etti.
Şeyma Subaşı, Acun ılıcalı ile boşandıktan sonra ilk olarak sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı. Ardından da özel hayatıyla gündem olan Subaşı, şimdilerde yeni sevgilisiyle adından söz ettiriyor.
Son olarak İtalyan DJ Guido Senia ile bir ilişkisi olan Subaşı, farklı ülkelerde olmalarından dolayı mesafe yüzünden ayrıldıklarını söylemişti. Geçtiğimiz eylül ayında ilişkisini sonlandıran Subaşı, yeni aşkı için ise pek de beklemedi.
Subaşı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni sevgilisiyle beraber pozunu paylaştı. Fakat Subaşı, yeni sevgilisinin kim olduğunu açık etmemek için yüzünün görünmediği bir fotoğraf tercih etti.
Mutluluğunu birkaç gün önce sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Subaşı, sevgilisinin adını açıkladı.