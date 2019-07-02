Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'dan aşk paylaşımı
Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz aylarda boşanan ve İtalyan DJ Guido Senia, sevgilisi Şeyma Subaşı’nın doğum gününü Instagram'dan paylaştığı aşk pozuyla kutladı.
İspanya'nın tatil merkezlerinden Formentera'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı ile sosyal medyada olay oldu.
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Ünlü DJ Guido Senia, sevgilisi Şeyma Subaşı ile birlikte çektirdikleri aşk pozunu sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladı.
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"İyi ki doğdun bebeğim"
Instagram hesabından paylaşım yapan Guido Senia, Şeyma Subaşı ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı. Instagram hesabından paylaşım yapan Guido Senia fotoğrafa, "İyi ki doğdun bebeğim" notunu düştü
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