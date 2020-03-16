Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia evde karantinada bakın neler yapıyor

Yurt dışından Türkiye'ye geldikten sonra karantinada kalmak yerine eğlenmeye çıkan Şeyma Subaşı ve sevgilisi Gudio Senia, tepkilerin ardından Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir gece geçirdi. Ardından da ikili, 14 karantina sürecine girmek için eve yollandı. Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla süreci anlattı.