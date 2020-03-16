Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia evde karantinada bakın neler yapıyor
Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Gudio Senia, Coronavirus nedeniyle evde 14 günlük karantina altına alındı. Subaşı, karantinadayken evde ilklerini yaşadığını ifade eden paylaşımlarıyla şaşırttı.
Yurt dışından Türkiye'ye geldikten sonra karantinada kalmak yerine eğlenmeye çıkan Şeyma Subaşı ve sevgilisi Gudio Senia, tepkilerin ardından Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir gece geçirdi. Ardından da ikili, 14 karantina sürecine girmek için eve yollandı. Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla süreci anlattı.
Şimdilerde ise sevgilisi ile 14 gün boyunca evden çıkamayacak olan Şeyma Subaşı, sevgilisi ile evde nasıl vakit geçirdiklerini Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine anlatıyor.
Evde karantinada olduğu süreçte ''Bir süre içimize dönüp kendimizi dinlemenin vakti'' diyen Subaşı, kendisini yemek yapmaya, kitap okumaya ve dansa verdi.
Sosyal medya hesabı Instagram'da dans ettiği anları takipçileriyle paylaşan Subaşı, dans konusunda gittikçe kendisini geliştirdiğini de not düşmeyi ihmal etmedi.