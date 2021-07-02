Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi hakkında bomba iddia: Midesi bulanmış!
Şeyma Subaşı hakkında çeşit çeşit söylenti çıkan ve dolandırıcı olduğu iddia edilen Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ayrıldı ancak dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medyada Mısırlı Meedo'yla ilgili çok konuşulacak bir iddia daha ortaya atıldı.
Şeyma Subaşı ve 'Meedo' diye seslendiği Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrılsa da haklarındaki dedikodular bitmek bilmiyor. Birlikte oldukları dönemdeki fotoğrafları, paylaşımları, pahalı hediyeleri ve tatilleriyle magazin basınına bomba gibi düşen ikili ayrıldıktan sonra gündemden düşmek yerine daha da gündem yaratmaya başladılar. Haklarında son çıkan iddia ise yenilir yutulur cinsten değil...
'Şeyma Meedo'nun midesini bulandırdı' iddiası
Fırtınalı aşkları ve her gün aşkını haykırdığı postlarıyla Mısırlı Meedo ile evlenmesi beklenen Şeyma Subaşı'yla ilgili, Instagram'dan yayın yapan magazin sayfaları çok konuşulacak bir iddia ortaya attılar. Şeyma'nın, Meedo'dan maddi isteklerinin sonu gelmediği için Meedo'nun midesinin bulandığı öne sürüldü.
'Meedo gerçekten zengin, Şeyma istedikçe istedi'
Kendisi için özel jet bulamayınca tarifeli uçağın tüm yolcu biletlerini satın alarak uçak kapatan sevgilisine adeta 'taptığını' ifade eden Şeyma'nın, tekne için sevgilisine tepki gösterdiği iddia edildi. Söylenenlerin aksine, Meedo'nun dolandırıcı değil gerçekten zengin bir ailenin olduğunu söyleyen magazin hesapları, Şeyma'nın lüks tüketimleri ve isteklerinin Meedo'yu ilişkisiyle ilgili düşünmeye ittiğini ileri sürdü.
'Şeyma Meedo'nun lüks saatleriyle poz veriyordu, baştan beri böyleydi'
Bu sayfalarda yer alan magazin kulislerine göre, ilişkileri henüz çok yeniyken Meedo'nun lüks markalı ve çok pahalı olan saatlerini takarak sosyal medyadan sergilediği hatırlatılarak, Şeyma'nın bu hareketlerinin Meedo'nun Şeyma hakkındaki fikirlerinin değişmesine neden olduğu öne sürüldü.