Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi hakkında bomba iddia: Midesi bulanmış!

Şeyma Subaşı ve 'Meedo' diye seslendiği Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrılsa da haklarındaki dedikodular bitmek bilmiyor. Birlikte oldukları dönemdeki fotoğrafları, paylaşımları, pahalı hediyeleri ve tatilleriyle magazin basınına bomba gibi düşen ikili ayrıldıktan sonra gündemden düşmek yerine daha da gündem yaratmaya başladılar. Haklarında son çıkan iddia ise yenilir yutulur cinsten değil...