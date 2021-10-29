Şeyma Subaşı ve Mısırlı zengin sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Meedo’dan ayrıldı. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi’nin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Mohammed Alsaloussi’yi bir kez daha terk eden Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile birlikte eski eşi Acun Ilıcalı’nın Miami’deki evine yerleşti.