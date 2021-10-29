Şeyma Subaşı ve Mısırlı zengin sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı!
Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı! O detay gerçeği ortaya çıkardı...
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Meedo’dan ayrıldı. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi’nin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Mohammed Alsaloussi’yi bir kez daha terk eden Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile birlikte eski eşi Acun Ilıcalı’nın Miami’deki evine yerleşti.
Hürriyet'in haberine göre; Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, mutluluğu bir türlü bulamıyor! Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Meedo'dan ikinci kez ayrıldı!
Geçtiğimiz yıldan beri ABD'de yaşayan Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Subaşı, aşkı uğruna Türkiye'yi silmiş ve Miami'de yaşama kararı almıştı.
Yaz başında evlenme teklifi alan ve hamile olduğunu açıklayan fenomen, Alsaloussi hakkında dolandırıcılık iddialarının ortaya atılmasıyla ilişkisini bitirip Türkiye'ye dönmüştü.