Şeyma Subaşı ve Mısırlı eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den bomba gibi patlayan haber!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda uzun zamandır ilişki yaşadığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılmıştı. Bugünlerde ilişkilerine yeni bir şans verdiği konuşulan çiftin, Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden olan kızı Melisa Ilıcalı ile beraber Bodrum'da tatil yaptığı söyleniyor. İşte detaylar...
Şeyma Subaşı, uzun zamandır ilişki yaşadığı Mısırlı iş adamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılıkları ile günlerce konuşulmuştu. Sosyal medya paylaşımları ile de sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, şu sıralar eski sevgilisi Alsaloussi ile tekrar görüşmeye başladığı ve hatta tatile bile gittikleri konusuyla yeniden gündemde çok konuşulan isimler arasında yer aldı.
Ayrılık kararı almaları ile gündeme gelen Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussiilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı.
Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre, Şeyma Subaşı kızı Melisa Ilıcalı ve Mohammed Alsaloussi ile Paris'te tatil yapıyor.
Şeyma Subaşı evlilik kararı aldığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussiile sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı.