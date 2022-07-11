Şeyma Subaşı ve Mısırlı eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den bomba gibi patlayan haber!

Şeyma Subaşı, uzun zamandır ilişki yaşadığı Mısırlı iş adamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılıkları ile günlerce konuşulmuştu. Sosyal medya paylaşımları ile de sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, şu sıralar eski sevgilisi Alsaloussi ile tekrar görüşmeye başladığı ve hatta tatile bile gittikleri konusuyla yeniden gündemde çok konuşulan isimler arasında yer aldı.