Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın en mutlu günü! Hayranlarıyla paylaştı
Acun Ilıcalı ile ayrılığının ardından sosyal medyada gündemden hiç düşmeyen Şeyma Subaşı bugün de yine hayranları ile çok özel bir şey paylaştı. Çiftin kızları Melisa bugün itibariyle okula başladı. Şeyma Subaşı takipçilerine şunları yazdı.
“Küçük bebeğim bugün okula başlıyor. İlk gün için çok heyecanlıyım. Bu heyecanı paylaşan tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Kabul edin Melisa resmen gözünüzün önünde büyüdü.
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Ve şimdi ilkokula başladı. Bütün öğrencilere okullarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
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Şeyma subaşı aynı zamanda Acun Ilıcalı ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa’yla yeteri kadar ilgilenmediği konusunda eleştiriliyordu.
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