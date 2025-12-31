Şeyma Subaşı uyuşturucu testi sonuçları merak konusu böyle gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturması kapsamınsa hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, haftalar sonra Türkiye'ye döndü. Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, havalimanına indiği anda gözaltına alındı. Şeyma Subaşı Adli Tıp kurumunda uyuşturucu kontrolü için test örnekleri verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin dünyasından pek çok ünlü ismin adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasında sıcak bir gelişme kaydedildi. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak o sırada yurt dışında bulunan Şeyma Subaşı, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptı.
ABD'nin Miami şehrinden kalkan uçakla saat 18.50'de İstanbul Havalimanı'na inen Subaşı, uçaktan iner inmez İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından çıkarılan fenomenin ilk durağı Adli Tıp Kurumu oldu.
Sağlık kontrolü ve gerekli prosedürler için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Subaşı işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Sarıyer Maslak'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Şeyma Subaşı'nın en son yaptığı açıklama
Hakkındaki yakalama kararını almasına rağmen Miami'deki tatiline devam eden Şeyma Subaşı Instagram hesabından video yayınlayarak şunları söylemişti:
-"Bir süredir sessizim. Çünkü biliyorsunuz insan hali, kendini önce dinleme ihtiyacı vardır, kendi içinde olana kulak verme ihtiyacı vardır. Her şey Allah ile aramızda yaşanır. Ve onlar da kelimelerle değil de böyle bir hal ile anlatılır. Ben de o halden geçiyorum.