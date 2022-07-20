Şeyma Subaşı ünlü ismin teknesinde görüntülendi! Ablası uyarınca Subaşı kıyameti kopardı
Adı bir çok ünlü isimle anılan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı son dönemlerde ettiği kavgalarla gündemden düşmüyor. Adı Selim Şankaya ile anılan Subaşı bu seferde kendisini uyaran ablası ile tartıştı.
Paris tatilinden sonra soluğu Borum'da alan Şeyma Subaşı 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi Acun Ilıcalı ile geçtiğimiz gün bir mekanda kızları Melisa'nın velayeti ve nafaka yüzünden kavga etmişti.
Ünlü isim eski eşi Acun Ilıcalı'nın ardından şimdide ablası Kübra Açıl ile bir mekanda telefonla konuşarak kavga ettiği iddia edildi.
Adı Hakan Sabancı ile aşk iddalarına karışan ve bir çok isimle anılan Şeyma Subaşı eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barışma iddialarının üzerine ismi ünlü Bursa tekstilcisi Selim Şankaya ile anıldı.
Subaşı, Bodrum'da yeni sevgilisi olduğu iddia edilen 33 yaşındaki iş insanı Selim Şankaya'nın yatında görüntülenince aşk iddiaları alevlendi.