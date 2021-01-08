Şeyma Subaşı Türkiye'de kazanıyor yurt dışında harcıyor son tekne tatili olay
Şeyma Subaşı, Türkiye'de ürün tanıtımlarından kazandığı milyonlarca lirayı yurt dışı tatillerinde harcıyor. Son olarak Amerikan bayraklı lüks bir teknede tatil yaparken görüntülendi.
Son olarak yeni sevgilisi Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi'yle adından söz ettiren Şeyma Subaşı, pandemi dönemi olmasına rağmen yurt dışı tatillerine ara vermeden devam ediyor. Subaşı, genellikle tatillerinde birinci sırada yer verdiği Amerika'nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında görüldü.
Günlük yaşamını hemen her gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gözler önüne seran Subaşı'nın yanında kızı Melisa'nın da olduğu görüldü.
Şeyma Subaşı'nın son tatiliyle Türkiye'de kazandığı paraları yurt dışında harcıyor olması gündeme geldi. Subaşı'nın bir markayı Instagram'ın hikaye kısmından paylaşması için de 120 bin TL talep ettiği gündeme gelmişti.
Şeyma Subaşı ile görüşen ünlü bir marka ise Subaşı'nın yalnızca birkaç saniye görüneceği bir reklam filminden neredeyse 1 milyon liraya yakın talepte bulunduğu iddia etmişti.