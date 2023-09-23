Şeyma Şubaşı televizyon programına başlıyor! Acun'dan aldığı nafaka kesilince sıkıntıya mı düştü?
Şeyma Subaşı, yakında medya dünyasına geri dönüyor. Acun Ilıcalı ile evlenmeden önce televizyon sektöründe çalışan Şeyma Subaşı, Reality Show yamaya başlayacak. Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan aldığı 125 bin liralık nafakanın kesilmesi nedeniyle gelirleri kısıtlanınca çalışmaya karar verdiği konuşuluyor.
Şeyma Subaşı, TV 8'in patronu Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşk ve ellikle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir sosyal medya fenomeni olmuştu. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Mısırlı işadamı Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı, aylık 125 bin liralık nafakadan olmuştu. Subaşı'nın parası tükendiği için medyada işe başlayacağı ortaya çıktı.
Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından takipçilerine yeni bir duyuru yaptı. Subaşı, Reality Show ile televizyon ekranlarında olacağını söyledi.
Acun Ilıcalı ile evliyken tüm imkanlar ayağının altına serilen Şeyma Subaşı, boşanırken kendisi için 115 bin TL, kızı Melisa için de 10 bin TL olmak üzere 125 bin TL aylık nafakaya imza atmıştı.
Acun Ilıcalı ile imzaladıkları boşanma sözleşmesine göre, o dönem 29 yaşında olan Subaşı evlenirse 115 bin liralık nafakası ödenmeyecekti.