Şeyma Subaşı, teknede gizemli sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı!
Sosyal medyayı aktif kullanan, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. Mükemmel fiziğiyle ses getiren Subaşı, son zamanlarda yaşadığı tartışmalarla da gündeme geldi. Bu kez ise sır gibi sakladığı sevgilisiyle teknede dans ederken öpüştü ve o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Mısırlı eski sevgilisiyle barıştığı iddialarından sonra bu gizemli erkeğin kim olduğu konusu daha çok merak edildi. İşte detaylar ve o anlar...
Sosyal medya paylaşımlarıyla ve fit vücuduyla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı'nın adı son zamanlarda birkaç farklı kişiyle anılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı o kriz çıkaran videoyu, dans ederken bir erkekle öpüştüğü anları paylaştı. Gündeme bomba gibi düşen o videodan sonra gizemli erkeğin kim olduğu merak konusu oldu.
Son günlerde eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığı iddia edilen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bir erkekle öpüştüğü videoyu paylaştı.
Subaşı'nın öpüştüğü kişinin de Alsaloussi olduğu ileri sürüldü.
Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda 1,5 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile ayrıldı.