Şeyma Subaşı tanga bikinisi ve sevgilisiyle uygunsuz fotoğraflarını paylaştı tepki yağdı

Son olarak Şeyma Subaşı, Mohammed Alsalouissi ile evleneceğini duyurdu. Henüz 5 aylık ilişkisi olan Subaşı, evlilik tarihinin de pek de geç olmadığını söyledi. Hatta geçtiğimiz günlerde de düğüne kimlerin geleceğini planladığına dair bir sosyal medya paylaşımı yaptı.