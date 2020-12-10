Şeyma Subaşı takipçisiyle birbirine girdi Acun'un eski eşini duyunca bakın ne dedi
Şeyma Subaşı, takipçisinden gelen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep'li mesaja bakın ne cevap verdi.
Acun Ilıcalı ile boşanmanın ardından ilişkileri ve sosyal medya paylaşımlarıyla Şeyma Subaşı hala gündemdeki yerini koruyor. En son yaptığı harcamayla gündeme gelen Subaşı bu kez bir Instagram gönderisinin altına gelen yoruma verdiği cevap ile olay oldu.
Şeyma Subaşı, birkaç fotoğrafını Instagram'a yükledi ve altına şunları yazdı:
"Ben güçlü bir kadınım. Hayatımda beni vuran her şeyi kendi başıma hallettim. Uyumak için ağladım. Kendimi topladım ve gözyaşlarımı sildim.''
''Beni kıran şeylerle büyüdüm. Gün geçtikçe güçleniyorum ve bunun için Allah'a teşekkür etmeliyim.''
''Hikayemi bilmiyorsun, o kadın olmak için çok şey feda ettim ve şimdi bağımsızım, güçlüyüm, güçlü bir anneyim! Olumlu bir hayat yaşamak, kendi tarzım!''