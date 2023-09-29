Şeyma Subaşı, sevgilisini nikahına çağırmış! Boşanma davası bitmeden yeni aşk skandalı patladı
ŞEYMA Subaşı, 4 ay önce evlendiği Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi yani Meedo'ya boşanma davası açtığının duyulmasından bir gün sonra yeni aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Subaşı, yeni sevgilisini, Mısır'da sadece 15 arkadaşının katıldığı düğününe de götürdüğü ortaya çıktı.
Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi yani Meedo'nun 4 aylık evliliklerinin bittiği, dün magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma ile Meedo boşanma dilekçelerinde; evliliklerinin ilk gününden itibaren fikren ve ruhen anlaşamadıklarını, aralarında sevgi bağının kalmadığını vurgulayarak herhangi nafaka ve tazminat istemediklerini duyurmuşlardı. Bir gün sonra ise Şeyma Subaşı'nın Ümit Besen'in dillerden düşmeyen "Nikahına beni çağır sevgilim" şarkısını hayata geçirdiği ortaya çıktı.
Şeyma Subaşı'nın henüz boşanmadan, gönlünü yeni bir aşka kaptırdığı ortaya çıktı. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi, iş adamı Burak Ateş'miş...
Sadece yakın arkadaşları biliyor
Şeyma Subaşı'nın Meedo'ya sevgisinin bitmesinin sebebi olan Burak Ateş ile yaşadığı aşkı şu an yakın arkadaşları dışında bilen yok...
Şeyma'nın yeni sevgilisi Burak Ateş'le aşkı, Ümit Besen'in "Nikahına beni çağır sevgilim" şarkısını akıllara getirdi. Neden mi?