Şeyma Subaşı, sevgilisini nikahına çağırmış! Boşanma davası bitmeden yeni aşk skandalı patladı

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi yani Meedo'nun 4 aylık evliliklerinin bittiği, dün magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma ile Meedo boşanma dilekçelerinde; evliliklerinin ilk gününden itibaren fikren ve ruhen anlaşamadıklarını, aralarında sevgi bağının kalmadığını vurgulayarak herhangi nafaka ve tazminat istemediklerini duyurmuşlardı. Bir gün sonra ise Şeyma Subaşı'nın Ümit Besen'in dillerden düşmeyen "Nikahına beni çağır sevgilim" şarkısını hayata geçirdiği ortaya çıktı.