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Şeyma Subaşı sevgilisinden bakın nasıl evlilik teklif aldı hamilelik iddiası...

Şeyma Subaşı sevgilisinden bakın nasıl evlilik teklif aldı hamilelik iddiası...

Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsalouissi'den evlilik teklifi aldı. Subaşı, hamilelik iddialarını da cevapladı.

Şeyma Subaşı sevgilisinden bakın nasıl evlilik teklif aldı hamilelik iddiası...

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda evleneceğini açıkladığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsalouissi'den evlilik teklifi aldı. Şaşırtan erken evlilik kararını geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle Türkiye'ye geldiği sırada katıldığı bir programda açıkladı.

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Şeyma Subaşı sevgilisinden bakın nasıl evlilik teklif aldı hamilelik iddiası...

Subaşı'nın sevgilisiyle henüz 4,5 aylık bir ilişkisi varken evlilik kararı alması ise herkesi şaşırttı. Subaşı'nın hamile olduğu bu nedenle evliliği aceleye getirmek istediği iddia edildi. 

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Şeyma Subaşı sevgilisinden bakın nasıl evlilik teklif aldı hamilelik iddiası...

Hatta sosyal medya hesabı Instagram'da sıklıkla paylaşım yapan Subaşı'nın göbeğini gizleyerek fotoğraf çekildiği dikkatlerden kaçmadı.

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Şeyma Subaşı sevgilisinden bakın nasıl evlilik teklif aldı hamilelik iddiası...

Subaşı ise hamilelik iddiaları üzerine bir süre sessizliğini korudu ardından ise bu iddialara cevap verdi.

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