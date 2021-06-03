Şeyma Subaşı sevgilisinden bakın nasıl evlilik teklif aldı hamilelik iddiası...
Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsalouissi'den evlilik teklifi aldı. Subaşı, hamilelik iddialarını da cevapladı.
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda evleneceğini açıkladığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsalouissi'den evlilik teklifi aldı. Şaşırtan erken evlilik kararını geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle Türkiye'ye geldiği sırada katıldığı bir programda açıkladı.
Subaşı'nın sevgilisiyle henüz 4,5 aylık bir ilişkisi varken evlilik kararı alması ise herkesi şaşırttı. Subaşı'nın hamile olduğu bu nedenle evliliği aceleye getirmek istediği iddia edildi.
Hatta sosyal medya hesabı Instagram'da sıklıkla paylaşım yapan Subaşı'nın göbeğini gizleyerek fotoğraf çekildiği dikkatlerden kaçmadı.
Subaşı ise hamilelik iddiaları üzerine bir süre sessizliğini korudu ardından ise bu iddialara cevap verdi.