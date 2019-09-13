Şeyma Subaşı sevgilisi Senia Guido ile tatile devam ediyor yeni aşk pozu
Şeyma Subaşı'nın yazı bitirmeye niyeti yok, italyan sevgilisi Guido Senia ile aşk pozlu yaz paylaşımı yaptı.
Son günlerde kızı Melisa'nın okula başlamasına rağmen tatilden tatile koştuğu için eleştirilen Şeyma Subaşı, italyan sevgilisi DJ Guido Senia ile hala daha yazın keyfini çıkarıyor. İkili, aynı fotoğrafları ayrı ayrı sosyal medya hesaplarından paylaşıp düşman çatlatıyor.
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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia sarmaş dolaş poza, "Hiç bitmeyen yaz" notunu ekledi. Ünlü çiftin pozuna Türk ve yabancı takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.
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Şeyma Subaşı kızı Melisa'nın okula başlayacağı ilk gününde yanında olmayıp tatil yapmayı tercih etmesiyle tepki çekmişti.
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Subaşı, kendisini "Yarın okulun birinci günü! Anne nerede? Ibiza! Ibiza'da olmak asla grateful değil! Anne olmak grateful" sözleriyle eleştiren kullanıcıya "Ya bi git" diye cevap vermişti.
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