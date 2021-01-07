Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'yle paylaştı aşk kanıtlandı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşan Şeyma Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz hafta Subaşı, yeni sevgilisi olduğunu Instagram'a yüklediği bu fotoğrafla duyurdu. Subaşı, paylaşımının altına da "Nazar etmeyin, bu Şeyma'nın masalı" yazmıştı.