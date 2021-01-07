Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'yle paylaştı aşk kanıtlandı
Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi'yle fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Herkesin merak ettiği gizem çözüldü.
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşan Şeyma Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz hafta Subaşı, yeni sevgilisi olduğunu Instagram'a yüklediği bu fotoğrafla duyurdu. Subaşı, paylaşımının altına da "Nazar etmeyin, bu Şeyma'nın masalı" yazmıştı.
İkilinin romantik karesine binlerce beğeni ve yorum gelmişti. Herkes bu paylaşımdan sonra Şeyma Subaşı'nın sevgilisini merak etmişti. O gizemi sosyal medya kullanıcıları bozmuştu.
Gizemli sevgilinin Mısırlı bir yatırımcı Mohammed Al Saloussi olduğu iddia edilmişti.
Şeyma Subaşı, konuya dair sessizliğini korumuştu ta ki yeni fotoğraflarını Instagram'da yükleyene kadar. Şeyma Subaşı, son olarak yatırımcı olan sevgilisinin yüzünü de gösterdi.