Şeyma Subaşı sevgilisi Modammed Alsaloussi ile barışır barışmaz kucakta poz verdi, olay oldu

Medya patronu Acun Ilıcalı ile ayrılığının ardından gönlünü Mısırlı iş insanı Modammed Alsaloussi ye kaptıran Şeyma Subaşı yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Sevgilisiyle bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Subaşı geçtiğimiz günlerde teknede birisiyle yakınlaşmış, o kare objektiflere takılmıştı. Yüzü 1-2 saniye gözüken kişinin eski sevgilisi Modammed Alsaloussi olduğu anlaşılmıştı. Yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen Subaşı'nın sevgilisiyle kucakta verdiği poz sosyal medyayı salladı...