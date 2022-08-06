Şeyma Subaşı sevgilisi Modammed Alsaloussi ile barışır barışmaz kucakta poz verdi, olay oldu
Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü Modammed Alsaloussi' ye kaptıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle aralarında çıkan ayrılık haberleri sonrası teknede görüntülenmişti. Yüzü 1-2 saniye gözüken kişinin eski sevgilisi olduğu anlaşılmıştı ki barışma pozu geldi. Subaşı sevgilisiyle verdiği kucaktaki pozu ile sosyal medyada olay oldu...
Medya patronu Acun Ilıcalı ile ayrılığının ardından gönlünü Mısırlı iş insanı Modammed Alsaloussi ye kaptıran Şeyma Subaşı yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Sevgilisiyle bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Subaşı geçtiğimiz günlerde teknede birisiyle yakınlaşmış, o kare objektiflere takılmıştı. Yüzü 1-2 saniye gözüken kişinin eski sevgilisi Modammed Alsaloussi olduğu anlaşılmıştı. Yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen Subaşı'nın sevgilisiyle kucakta verdiği poz sosyal medyayı salladı...
Eski aşkı Modammed Alsaloussi ile barışma haberiyle gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından sevgilisinin kucağında verdiği bir pozu paylaşarak barıştıklarını ilan etti.
Acun Ilıcalı ile evliliğini noktaladıktan sonra adı birçok isimle anılan Şeyma Subaşı, mısırlı iş insanı Modammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başladı.
Evlilik kararı alan çift, düğün hazırlıkları yaparken yollarını ayırdı. Bir süredir barışma haberleriyle konuşulan çiftten beklenen fotoğraf geldi.