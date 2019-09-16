Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile bayrağa basıp poz verdi

Acun Ilıcalı ile sürpriz bir şekilde boşandıktan sonra kendisine İtalyan bir sevgili yapan Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido Senia ile tatilden tatile koşarken Instagram hesabından paylaşımlara da devam ediyor. Subaşı, son olarak sevgilisinin yanına Ibiza'ya gitmiş oradan da Guido ile Londra'ya geçmişti.