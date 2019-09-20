Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia için bakın ne yapacak yardım istedi
İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sevgilisi için bakın ne yapacak.
Acun Ilıcalı ile ayrılığından kısa bir süre sonra italyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisi için sık sık Ibiza'ya giderek vakit geçiriyor. Hatta Subaşı'nın sevgilisi ile fazla vakit geçirmesinden kızı Melisa'ya vakit ayıramadığı da söyleniyor.
Sevgilisi için sıklıkla Ibiza'ya giden Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine sevgilisi için öğrenmeye karar verdiği İtalyanca için yardım istedi.
Subaşı, Instagram hesabından, ''Evet arkadaşlar kendime İtalyanca öğretmeni arıyorum. Kendine güvenenler mail atsın. (sakın bana önce ingilizceni hallet falan demeyin.) notunu düşerek şimdi de sevgilisi için İtalyanca öğrenmek istediğini duyurdu.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda DJ sevgilisi Guido Senia ile tatilden tatile koşan Subaşı, son Londra'ya gitmişti.