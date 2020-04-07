Şeyma Subaşı sevgilisi Gudio Senia'yı korkuttu yaptığını Instagram'da yayımladı
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia karantina günlerinde evde vakit geçirmeye devam ediyor. Son olarak Şeyma Subaşı, Guido Senia'nın saçlarını kesti.
Şeyma Subaşı ve Tel Aviv'den gelip karantina yerine dışarıda gezmesiyle olay yaratan Gudio Senia, evde karantinaya devam ediyor. Subaşı ise sevgilisiyle birçok anını sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımlıyor. Son olarak ise Subaşı sevgilisini oldukça korkuttu.
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Salgına karşı alınan önlemler kapsamında berber ve kuaförler kapatılınca eline tıraş makinesini alan Şeyma Subaşı, sevgilisini tıraş etti. Subaşı berberlik yaptığı anları da takipçileriyle paylaşarak şunları yazdı:
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"Gördüğünüz gibi hayatta kalmaya çalışıyoruz. Guido ne düşünüyor bilmiyorum ama bence iyi iş çıkardım. Gerçekten kestiğimi düşündü ama.''
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''Yani kestim ama çok az ucundan ucundan diyebiliriz. Çünkü ben de kendime güvenemedim. Ama olsun bana değişik bir gün gibi geldi."
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