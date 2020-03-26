Şeyma Subaşı sevgilisi DJ Guido Senia ile karantinada! Olay itiraflarda bulundu
Korona virüsün merkez olduğu İtalya'dan sevgilisiyle dönen Şeyma Subaşı, bir gece kulübünde görüntülenmiş, olay sonrası karantinaya alındı. Evinde karantinada olan Subaşı, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Dünyayı esir alan coronavirüs İtalya'da hayatı olumsuz etkilerken, Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile gittikleri İtalya dönüşü virüs testi yapıldı. Test sonuçlarının negatif çıkması üzerine Subaşı ve DJ Senia 14 gün kuralı gereği evlerinde karantinaya alındı.
Evde vakit geçiren sevgililer sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Subaşı son olarak karantinada olmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Günaydın arkadaşlar! Bugün karantinadaki 12. günüm... Ve buradan bir kere daha paylaşmak istedim... Lütfen 14 gün tamamlandı deyip kendimizi dışarıya atmayalım. 2 hafta öncesine kadar bunun ne kadar ciddi olduğunu fark etmeyen bendim biliyorum (bu konuyu bu aksam ya da yarın canlı yayın yaparak detaylı anlatmayı düşünüyorum) ama bana inanın; bunları bütün kalbimle söylüyorum...
"Halkımızın sağduyusu ile": Bizim sağduyulu olmamız ile bu kötü günler sona erecek! Hayat normale döndüğünde kızımla, ailemle, arkadaşlarımla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Size tavsiyem her zaman iyiye odaklanmaya çalışmak... Bu süreci en verimli şekilde geçirmeye çalışalım ve hayata karşı farkındalığımız artıralım.